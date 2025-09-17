وزيرة الصناعة والتجارة تبحث مع السفير التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة، الاستاذة محاسن علي يعقوب، عمق العلاقات بين السودان وتركيا، معبرة عن تقديرها لتركيا على دعمها اللامحدود للسودان في كافة المجالات.

ودعت وزيرة الصناعة والتجارة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة وتطوير التعاون الصناعي والتجاري بما يسهم في خلق قيمة مضافة خاصة مع تعدد فرص الاستثمار وتنوع ووفرة المواد الخام وإحداث فرص جديدة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.

وبحثت وزيرة الصناعة والتجارة لدى لقائها بمكتبها ببورتسودان الاثنين، بالسفير التركي بالبلاد فاتح يلدز، آفاق تطويرالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لاسيما في مجال التبادل التجاري باعتباره رافعة أساسية لدعم الشراكة الاقتصادية، فضلا عن بحث سبل تعزيز وتنويع الصادرات السودانية نحو السوق التركية.

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به تركيا في مرحلة إعادة إعمار السودان خاصة إعمار القطاع الصناعي باعتبارها من الدول المتطورة صناعيا .