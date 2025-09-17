والي الخرطوم ينعى القطب الرياضي محمد الياس محجوب

ينعى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة القطب الرياضي محمد الياس محجوب، الرئيس الأسبق لنادي المريخ، الذي شهدت فترته إنجازات كبيرة على صعيد الكرة السودانية ونادي المريخ بصفة خاصة.

لقد كان الفقيد رمزاً للشجاعة في اتخاذ القرار الصائب، وصاحب قلب معطاء للآخرين، وتميز بصفات نادرة جعلته محط احترام الجميع.

رحم الله الفقيد بقدر ما قدم لوطنه ولشعبه، والتعازي موصولة لأسَرته داخل السودان وخارجه، وللأسرة الرياضية، ولجماهير المريخ.