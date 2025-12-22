في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر

حقق منتخب المغرب انتصارًا ثمينًا على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة 2-0، في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ35، أمس الأحد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، بحضور ولي عهد المغرب.

دشّن إبراهيم دياز أهداف “أسود الأطلس” في الدقيقة 55، وعزّز المغرب تقدمه في الدقيقة 74 عندما أرسل أنس صالح الدين تمريرة رائعة لزميله أيوب الكعبي، الذي لعبها بضربة خلفية مزدوجة في الشباك.

وبهذه النتيجة، حصل منتخب المغرب على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم منتخبي مالي وزامبيا أيضًا، فيما بقي منتخب جزر القمر بلا نقاط.