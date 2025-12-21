ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو

عادل كيليان مبابي رقم كريستيانو رونالدو القياسي، بعدما سجل هدفه 59 في عام ميلادي واحد مع ريال مدريد، في الفوز 2-صفر ‌على ضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني، السبت، ليحتفل المهاجم الفرنسي بعيد ميلاده 27 بأفضل طريقة ممكنة.

واقترب مبابي من التسجيل في عدة مناسبات، قبل أن يحصل على فرصته من ركلة جزاء قبل 4 دقائق من نهاية المباراة، ليحرز هدفه رقم 59 في 59 مباراة بجميع المسابقات خلال عام 2025، ليعادل حصيلة رونالدو في ‌عام 2013.

وقال مبابي لتلفزيون ريال مدريد: “اليوم، وبسبب هذا الرقم القياسي، إنه لأمر لا يصدق أن أتمكن في عامي الأول من فعل ⁠ما فعله كريستيانو. مثلي الأعلى وأفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد ومرجع في عالم كرة القدم. إنه لشرف لي”.

وتقدم ريال مدريد في النتيجة بضربة ‌رأس لعبها جود بلينغهام قبل 7 ​دقائق من نهاية الشوط الأول.

وتقلص عدد لاعبي إشبيلية إلى 10 قبل 22 دقيقة من نهاية المباراة، بعد حصول ماركاو على إنذار ثان، لكن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال تألق ليحافظ على تقدم فريقه حتى النهاية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر الذي سيواجه فياريال صاحب المركز الثالث، الأحد، بينما يحتل إشبيلية المركز ​التاسع برصيد 20 نقطة.

سكاي نيوز