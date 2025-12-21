أرقام فلكية.. كم حصدت صورة استعراض رونالدو عضلاته المفتولة؟

كشفت تقارير صحفية أن منشورات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منصة “إنستغرام” تعد الأكثر تفاعلا على مستوى العالم، وحققت أرقاما قياسية في معدلات التفاعل والمتابعة.

وذكرت صحيفة “AS” الإسبانية، أن مدير العمليات في شركة “روك نيشن سبورتس” في البرازيل، تياغو فريتاس، قال: “كريستيانو رونالدو هو العلامة التجارية، والمرجع الفريد بين لاعبي كرة القدم”.

وأشارت الصحيفة إلى أحدث منشورات كريستيانو رونالدو، الذي نشر صورة يستعرض فيها عضلات بطنه المفتولة مع تعليق: “بعد الساونا”، فقد انتشر المنشور على نطاق واسع عالميا، محققا خلال 10 ساعات أكثر من 13 مليون إعجاب، وأكثر من 300 ألف تعليق، وما يقارب مليون مشاركة.

وتجاوزت إحدى صور رونالدو قائد نادي النصر السعودي، على منصة “إنستغرام” فقط حاجز 16 مليونا خلال يوم واحد.

وسلطت صحيفة “AS” الضوء على قناة كريستيانو رونالدو على موقع “يوتيوب” تحت اسم ” UR-Contemporary”، التي تحظى بمشاركة أكثر من 78 مليون متابع، وهو ما يعكس شعبيته الجارفة.

كما أكدت أن النجم البرتغالي يعد الشخصية الأكثر متابعة على منصة “إنستغرام” حول العالم، بعدد متابعين بلغ أكثر من 669 مليون شخص، متفوقا بفارق كبير على منافسه الأزلي ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، الذي يتابعه 506 ملايين.

كما تفوق “صاروخ ماديرا” على عدد من أبرز النجوم العالميين، مثل سيلينا غوميز (418 مليون متابع)، ودواين جونسون “ذا روك” وكايلي جينر (393 مليون متابع لكل منهما)، وأريانا غراندي (374 مليون متابع)، وكيم كارداشيان (356 مليون متابع).

ولا تزال الصورة التي جمعت كريستيانو رونالدو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض موخرا، برفقة شريكته جورجينا رودريغيز، من أبرز منشوراته هذا العام، إذ حصدت، منذ نشرها في 19 نوفمبر، نحو 30 مليون إعجاب، و437 ألف تعليق، وتمت مشاركتها 1.9 مليون مرة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن خبراء التسويق وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يؤكدون أن مثل هذه الظواهر الرقمية تسهم في توحيد الجماهير من مختلف المجالات، دون ربط الرياضة بالسياسة، وتحقق أرباحًا هائلة لا تقدر بثمن.

روسيا اليوم