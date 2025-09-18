حكومة الولاية الشمالية تؤكد اهتمامها بتسهيل عمل المنظمات لخدمة المجتمعات

أكد الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية، ممثل الوالي، الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، اهتمام حكومة الولاية وحرصها على تسهيل عمل المنظمات الوطنية والدولية من أجل خدمة وتنمية المجتمعات.

وأشاد لدى مخاطبته الثلاثاء بدنقلا ختام فعاليات ملتقى دور المنظمات الوطنية في تنمية المجتمعات وتعزيز الانتماء الوطني، والذي انعقد لمدة يومين تحت شعار “الموقف الراهن والرؤى المستقبلية”، بجهود وتدخلات المنظمات خلال الفترة السابقة وتخفيف حجم المعاناة عن المواطنين المتأثرين بالحرب والأمطار والسيول التي اجتاحت الولاية مؤخرا.

وهنأ الأمانة العامة للشؤون الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في الولاية بنجاح الملتقى الذي جسد دورهم الكبير في تنمية المجتمعات، وأعلن عن تكوين آليات لتنفيذ توصيات ومخرجات الملتقى.

من جانبها، تقدمت وزيرة الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الدكتورة سلمى إسحق محمد، بالشكر والتقدير لحكومة الولاية الشمالية وكافة الجهات التي أسهمت في قيام الملتقى، والذي أكد اهتمام الولاية بتطوير العمل الإنساني والاجتماعي والطوعي.

إلى ذلك، أوضحت الأمينة العامة للأمانة العامة للشؤون الاجتماعية بالولاية الشمالية، الأستاذة منال مكاوي إبراهيم، أن الملتقى حظي بمشاركة أكثر من 310 أشخاص، واستمع إلى عدد من الأوراق العلمية: الأولى بعنوان “من التعاون إلى التكامل وبناء جسور الثقة بين المنظمات والشركاء”، والورقة الثانية بعنوان “الهوية الوطنية: العمل الطوعي مدخل لتنمية المجتمع وبناء الأمة”، فيما حملت الورقة الثالثة والأخيرة عنوان “العمل الاجتماعي والإنساني ودوره في خدمة المجتمع”.

ومن ثم خرج الملتقى بعدد من التوصيات تسلمها ممثل والي الشمالية، الأمين العام لحكومة الولاية.

سونا