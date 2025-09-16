سياسية
حركة العدل والمساواة السودانية تنعي الشهيد الرفيق اللواء /صديق برة
نعي أليم
قال تعالى: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله و إنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.
تنعي حركة العدل و المساواة السودانية، المناضل الشهيد اللواء/ صديق برة، عضو هيئة القيادةوالسيطرة والقائد الميداني بتجمع قوى تحرير السودان الذي لبى نداء ربه متقدما الصفوف في معركة الدفاع عن الوطن وشرف حرائره في الفاشر الجسارة و َالصمود مواصلة لسيرة ناصعة من النضال الذي بدأه مبكرا حين التحق الشهيد بركب الثورة في بداية العام 2003، وقد ابلى بلاءا حسنا وسجل صفحات ناصعة من المجد والشموخ.
يتقدم الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس الحركة ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي وقيادات وعضوية الحركة بخالص التعازي للرفاق في تجمع قوى تحرير السودان ولاسرة الشهيد ومعارفه ورفاقه في القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح في هذا الفقد الجلل، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، و أن يسكنه فسيح جناته، و يجعل قبره روضة من رياض الجنة، و أن يلهم آله و ذويه الصبر وحسن العزاء.
إنَّا لله و إنّا إليه راجعون
حسن ابراهيم فضل
نائب أمين الإعلام
16 سبتمبر2025