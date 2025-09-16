حركة العدل والمساواة السودانية تنعي الشهيد الرفيق اللواء /صديق برة

نعي أليم

قال تعالى: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله و إنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية، المناضل الشهيد اللواء/ صديق برة، عضو هيئة القيادةوالسيطرة والقائد الميداني بتجمع قوى تحرير السودان الذي لبى نداء ربه متقدما الصفوف في معركة الدفاع عن الوطن وشرف حرائره في الفاشر الجسارة و َالصمود مواصلة لسيرة ناصعة من النضال الذي بدأه مبكرا حين التحق الشهيد بركب الثورة في بداية العام 2003، وقد ابلى بلاءا حسنا وسجل صفحات ناصعة من المجد والشموخ.