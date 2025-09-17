أطول معركة..

إنتهت ظهر أمس الثلاثاء 16 سبتمبر 2025م ، ما يمكن اعتبارها أطول المعارك في مدينة الفاشر ، حاضرة شمال دارفور ، فقد بدأت هجمات مليشيا آل دقلو الارهابية ومرتزقتها في الثامنة من صباح الأثنين ، واستمرت على موجات متتالية ، من خمسة محاور ، واستخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة وتم استهداف مباشر على مناطق تجمع المواطنين ، وكان الهجوم امتداد يوم الأحد 15 سبتمبر ، وتم حشد المزيد من القوات والمرتزقة ، وظهر عبدالرحيم دقلو قائد ثاني المليشيا المجرمة داخل مركبة قتالية مدرعة لثوان محدودة..

وتم – بحمد الله – صد هجمات المليشيا الغاشمة طيلة نهار الأثنين واستمرت المناوشات طيلة الليل ، وفي وقت مبكر يوم الثلاثاء 16 سبتمبر ، شنت القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة والمستنفرين هجوماً خاطفاً ونوعياً استهدف مركز قيادة المليشيا المتمردة حيث قتل القائد المليشي الميداني سالم صالح عيسى وهو ابن عمدة الماهرية الذي قتل في وقت سابق ، وكذلك تأكد مقتل على حامد مطر وهو قائد احد متحركات المليشيا المجرمة..

و دارت معركة كبيرة ، وخاصة فى المحور الجنوبي والشمالي ، وتم طردهم إلى ما سوق المواشي جنوباً ، بينما تمت مطاردتهم إلى خارج المدينة من ناحية الشمال…

بينما هرب عبدالرحيم دقلو وترك سيارته فى منطقة معسكر أبوجا ، والذي اتخذته قوات المرتزقة الكولومبية معسكراً لأنشطتها الاجرامية..

وغنمت قواتنا – بفضل الله – :

* 27 عربة قتالية حية ، منها 26 عربة مصفحة..

* تم تدمير 33 عربة..

* ومئات القتلى من المليشيا المتمردة وعدد غير محدود من الجرحى..

تقبل الله الشهداء وشفا الجرحى وفك أسر المأسورين وثبت الله الأقدام وسدد الرمى..

حفظ الله البلاد والعباد

د.ابراهيم الصديق على

17 سبتمبر 2025م