حمادة هلال يجمع «المداح» مع أحمد مانو بطل «حلم العمر» وينافس في تريند صور الذكاء الاصطناعي

انضم الفنان حمادة هلال إلى تريند الصور المنتشر مؤخرًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن بطريقته الخاصة الساخرة.

ونشر هلال عبر حسابه بموقع الصور والفيديو«إنستجرام» صورة دمج فيها بين شخصيته الشهيرة «صابر المداح» من مسلسل المداح، وشخصية «أحمد مانو» التي قدمها في فيلم حلم العمر، وعلّق عليها قائلًا: «المداح مع أحمد مانو».

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهوره، خاصة أنها جمعت بين شخصيتين حققتا نجاحًا كبيرًا في مشواره الفني.

يذكر إن حمادة هلال نافس في الموسم الرمضاني الماضي بالجزء الخامس من مسلسل المداح، وشاركه البطولة هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد على رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، خالد الصاوي.

المصري اليوم