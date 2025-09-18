وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد الاتحاد السوداني لكرة القدم

التقى وزير الشباب والرياضة الاتحادي البروفيسور أحمد آدم بمكتبه ببورتسودان الاربعاء بوفد الاتحاد السوداني لكرة القدم. وضم الوفد كل من د. معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، الأستاذ مجدي شمس الدين المحامي، الأمين العام للاتحاد، م. ياسر نصر الدين، نائب الرئيس للتقنية.

وقدم الوفد، نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، التهاني القلبية لمعالي الوزير بمناسبة تسلمه مهام منصبه، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في قيادة القطاع الرياضي والشبابي خلال المرحلة المقبلة.

وجرى خلال اللقاء نقاش مثمر حول سبل تطوير الرياضة السودانية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، حيث تطرق الحوار إلى عدد من القضايا الاستراتيجية والحيوية، بما في ذلك استئناف النشاط الكروي، دعم المنتخبات الوطنية والفئات السنية لتمثيل السودان بشكل مشرف في المحافل الإقليمية والدولية، وتطوير البنية التحتية والمرافق الرياضية وإعادة التأهيل وتحسين جودة الملاعب في مختلف الولايات.

وأعرب د. معتصم جعفر عن تفاؤله بالمرحلة القادمة والوزارة يقودها رجل من صلب الوسط الشبابي والرياضي، مؤكداً على استعداد الاتحاد التام للعمل يداً بيد من أجل النهوض بالكرة السودانية وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية.

من جانبه، أشاد معالي الوزير بالدور الذي يلعبه الاتحاد وأكد على دعم الوزارة الكامل لمسيرة كرة القدم، معرباً عن تطلعه لتحقيق إنجازات تحقق طموحات الشعب السوداني.