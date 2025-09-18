رياضية
لمقابلة الجاموس.. بعثة الهلال تصل جوبا
وصلت بعثة نادي الهلال الي عاصمة جنوب السودان جوبا قادمة من تنزانيا لأداء أولى مباريات الفريق أمام الجاموس في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري الأبطال .
وتقام المباراة في الرابعة من عصر الأحد المقبل باستاد جوبا ، وتحظي باهتمام كبير من الأشقاء بجنوب السودان ، ومن نادي الهلال الذي فقد كأس سيكافا، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب ، وكان الفريق قد خسر مباراة كأس سيكافا أمام سينغيدا التنزاني بهدفين مقابل هدف .
يذكر أن مدرب الهلال إختار 24 لاعبا هم قوام بعثة الفريق الي جوبا، وينتظر ان يختار التشكيلة الأكثر إنسجاما بعد أداء الفريق بطولة سيكافا بتنزانيا، بعد أن ضم الي صفوفه عددا من المحترفين الذين يخوضون البطولة للمرة الأولى مع الهلال ، ويدرب الجاموس الجنوب سوداني البرازيلي ريكاردو مدرب الهلال الأسبق .
سونا