لمقابلة الجاموس.. بعثة الهلال تصل جوبا

وتقام المباراة في الرابعة من عصر الأحد المقبل باستاد جوبا ، وتحظي باهتمام كبير من الأشقاء بجنوب السودان ، ومن نادي الهلال الذي فقد كأس سيكافا، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب ، وكان الفريق قد خسر مباراة كأس سيكافا أمام سينغيدا التنزاني بهدفين مقابل هدف .