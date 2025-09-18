اجتماع رفيع المستوى لمكافحة تهريب المعادن وتشكيل قوة مشتركة

انعقد بوزارة المعادن اجتماع رفيع المستوى ترأسه وزير المعادن الأستاذ نور الدائم طه لمناقشة ترتيبات مكافحة تهريب المعادن وحماية الاقتصاد الوطني. وشارك في الاجتماع كل من وزير العدل مولانا الدكتور عبد الله محمد درف، الفريق أول ركن ممثل رئيس هيئة الأركان، وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية محجوب بشرى أحمد رحمة، فريق شرطة صلاح محمد إبراهيم ممثل قوات الجمارك، لواء شرطة دفع الله طه أحمد ممثل وزارة الداخلية، لواء شرطة سر الختم موسى حمزة شرطة تأمين التعدين، عميد ركن عوض عز الدين ممثل هيئة الاستخبارات العسكرية، عميد شرطة محمد يحيى محمد الأمن الاقتصادي، العميد جاد الكريم أحمد الفضل ممثل إدارة مكافحة التهريب، العقيد الأمين محمد محمد عبد الجبار اقتصاديات المعادن، رئيس النيابة مولانا الفكي الضو محمد ممثل النائب العام، عز الدين كريم عدلان ممثل وزارة الحكم الاتحادي، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ محمد طاهر عمر.

واستمع الاجتماع إلى تقرير شامل قدمه المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ محمد طاهر عمر تناول فيه حجم التهريب والتعديات والتهرب من الالتزامات في قطاع التعدين.

وأكد وزير المعادن أن حماية ثروات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، مشيراً إلى أن التنسيق بين المؤسسات العدلية والأمنية والاقتصادية سيسهم في تقليص الفاقد من الموارد المعدنية ويعزز دعم خزينة الدولة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل قوة مشتركة تضم الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية والشرطية لتولي مهام مراقبة وتأمين قطاع التعدين واتخاذ إجراءات حاسمة ضد شبكات التهريب والتعديات على مربعات الامتياز ومواقع الإنتاج، بجانب الاستعانة بأحدث الوسائل التقنية لمتابعة عمليات الإنتاج والتصدير والعمل على إصدار تشريعات وقوانين تكفل حماية القوات أثناء أداء مهامها.