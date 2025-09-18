بادي يستقبل ناظر عموم قبائل النيل الأزرق رئيس مجلس السلام

استقبل الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، بمكتبه الاربعاء، المك الفاتح يوسف حسن عدلان، ناظر عموم قبائل النيل الأزرق ورئيس مجلس السلام بالإقليم. وكان ذلك بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني، الأمين العام للحكومة.

وناقش اللقاء برامج التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار بين حكومة الإقليم ومجلس السلام والإدارة الأهلية لدعم الاستقرار والسلام في ربوع الإقليم.

وأوضح المك الفاتح أن اللقاء وقف على الإنجازات وجهود حكومة الإقليم في دعم عملية التنمية الشاملة بالإقليم، تنفيذاً لتوجيهات السيد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول دكتور مالك عقار إير. بجانب المشروعات التنموية الجارية في مجالات الطرق، خاصة طريق (الدمازين/ الروصيرص)، وتأهيل مستشفى الروصيرص ضمن برامج دعم الخدمات الصحية بالإقليم.

وأكد المك الفاتح حرص الإدارة الأهلية على التعاون والتنسيق مع حكومة الإقليم والقوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى بالإقليم، والتأكيد على دور مجلس السلام في تثبيت دعائم الاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي وإنجاح مسيرة السلام والمصالحات المجتمعية خلال المرحلة القادمة.