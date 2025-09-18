أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل

ألمح مسؤولون إسبان إلى إمكانية انسحاب بلادهم من نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف القادم في حال تأهل إسرائيل والسماح لها بالمشاركة.

وتعد إسبانيا، بطلة أوروبا، المرشحة الأوفر حظا للفوز بلقب مونديال 2026 وفقا لشركات المراهنات، وهي في طريقها لحجز مقعدها في البطولة بعد تحقيقها فوزين من أصل مباراتين في بداية التصفيات الأوروبية.

لكن ثمة اقتراحات بدأت تطفو على السطح بانسحاب منتخب المدرب لويس دي لا فوينتي من كأس العالم احتجاجا، في حال تأهلت إسرائيل وشاركت في البطولة.

وتحتل إسرائيل حاليا المركز الثالث في مجموعتها المؤهلة، لكن لديها فرصة حقيقية لحجز مقعد في الملحق على الأقل حيث تتخلف حاليا بست نقاط عن النرويج، متصدرة المجموعة.

ويتأهل بطل المجموعة فقط إلى كأس العالم تلقائيا، مع إمكانية حصول صاحب المركز الثاني على مكان في الملحق اعتمادا على النتائج في المجموعات الأخرى.

وألمح باتشي لوبيز، المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في الكونغرس الإسباني، إلى أن الحكومة قد تصوت لصالح مقاطعة كأس العالم المقبلة إذا تأهلت إسرائيل وسمح لها بالمشاركة.

ودعا لوبيز الاتحادات الرياضية إلى استبعاد إسرائيل من المنافسات، بسبب حربها في قطاع غزة تماما كما حدث مع روسيا التي منعت من المشاركة في المسابقات الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا” على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وعندما سئل عما إذا كانت إسبانيا ستقدم على الانسحاب في حال مشاركة إسرائيل في كأس العالم المقبلة، قال لوبيز في تصريح لإذاعة “COPE”:

“سندرس الأمر لاحقا.. ويمكن تقديم طلب في الوقت المناسب إذا لم يتخذ أي إجراء ضد إسرائيل”.

كما دعت بيلار أليغريا، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الرياضة إلى استبعاد إسرائيل من المسابقات الدولية، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

وقالت في هذا السياق: “الرياضة ليست ولا يمكن أن تكون جزيرة منفصلة عما يحدث في العالم الحقيقي، خاصة عندما يخبرنا هذا الواقع بانتهاك حقوق الإنسان”.

وفي تصريحات سابقة هذا الأسبوع، دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى استبعاد إسرائيل من المسابقات الرياضية الدولية بسبب حربها في قطاع غزة.

وأوضح سانشيز لممثلي حزبه حزب العمال الاشتراكي: “لا يمكن لإسرائيل أن تواصل استخدام أي منصة دولية لتبييض صورتها”.

وحتى الآن، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أي رد علني على تصريحات سانشيز ولوبيز وأليغريا.

في السياق ذاته، صادق مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) مؤخرا على قرار يقضي بانسحاب إسبانيا من مسابقة “يوروفيجن 2026″، إذا لم يتم استبعاد إسرائيل منها، وهو موقف تبنته أيضا دول مثل هولندا وإيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا.

