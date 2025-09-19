عالمية

(إسلام آباد) تتوشح بألوان علمي المملكة وباكستان احتفاءً بتوقيع البلدين “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك”

2025/09/19
توشحت أبرز مباني ومعالم العاصمة العاصمة الباكستانية (إسلام آباد), بألوان العلمين السعودي والباكستاني؛ احتفاءً بتوقيع البلدين “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك”، على هامش زيارة رئيس الوزراء الباكستاني السيد شهباز شريف مؤخرًا للمملكة.

وقد أضاءت أبرز المعالم في عدد من مناطق إسلام آباد, بألوان علمي المملكة وباكستان، في مشهد واكب مظاهر الابتهاج الشعبي بتوقيع الاتفاقية التاريخية.

