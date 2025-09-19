ثقافة وفنون

بفستان قصير … شاهد هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

2025/09/19
hanalzahid
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت هنا الزاهد ، بإطلالة لافتة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض ،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

كما اختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

IMG 8201 815 062309

صدى البلد

2025/09/19