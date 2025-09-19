مشاهد وملابس جريئة.. الكويت تحيل صناع مسلسل “كان إنسان” إلى النيابة.. القصة الكاملة

أحالت وزارة الإعلام في الكويت فريق عمل وصناع مسلسل “كان إنسان” إلى النيابة العامة، وذلك وفقًا لما أوردته وسائل إعلام كويتية.

وجاء القرار بعدما تأكدت الوزارة من إدخال تعديلات على النص من دون الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة لهذه التعديلات، حيث شملت الإضافات مشاهد وألفاظًا غير لائقة، جرى تضمينها في العمل من قبل صناعه من دون موافقة الأجهزة الرقابية المختصة.

إغلاق مكتب الشركة المنتجة لمسلسل كان إنسان

ولذلك أصدر قرار إداري بإغلاق مكتب الشركة المنتجة للعمل في الكويت في رسالة وصفت بالحازمة ضد أي تجاوزات قد تطرأ على الساحة الدرامية. الإجراءات لم تتوقف هنا، وأن الوزارة مازالت تدرس فرض عقوبات على بعض الفنانين المشاركين في العمل، من بينها منع ظهورهم على شاشة تلفزيون الكويت، وحظر شراء أي أعمال مستقبلية لهم.

أبطال مسلسل كان إنسان

ومسلسل كان إنسان من بطولة عدد كبير من النجوم ابرزهم ، علي كاكولي، جاسم النبهان، نور الدليمي، آلاء الهندي، آسيا الفرج، ناصر عباس، وغيرهم، وهو من إنتاج عبدالله بوشهري، وتأليف فاطمة العامر، وإخراج علي العلي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق يتناول التحوّل الجذري في حياة شاب يواجه لحظة فاصلة تحول حياته بالكامل .

