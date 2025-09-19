أمدرمان.. ضبط (94) اجنبيا من جنسيات دول مختلفة

نفذت قوات الطوف المشترك محلية كرري بالتنسيق مع دائرة شئون الاجانب – المراقبة الميدانية حملة أمنية كبرى إستهدفت التواجد الاجنبي غير المقنن شملت مناطق (ال15 زقلونا المنطقة الصناعية ،ال17 خليفة،الحارة 30 ،المنارة، ود البخيت، الحارة 68) وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط (94 ) أجنبيا من جنسيات دول مختلفة تم تسليمهم لإدارة شئون الاجانب الي ذلك قامت قوات الطوف المشترك بدك أوكار الجريمة و إبادة العديد من مصانع الخمور الخمور البلدية وضبط معتادي الإجرام وإتخاذ عدد (9) إجراءات بلاغات جنائية توطئة لتقديم المتهمين للمحاكمة .