جرائم وحوادثأبرز العناوين
أمدرمان.. ضبط (94) اجنبيا من جنسيات دول مختلفة
نفذت قوات الطوف المشترك محلية كرري بالتنسيق مع دائرة شئون الاجانب – المراقبة الميدانية حملة أمنية كبرى إستهدفت التواجد الاجنبي غير المقنن شملت مناطق (ال15 زقلونا المنطقة الصناعية ،ال17 خليفة،الحارة 30 ،المنارة، ود البخيت، الحارة 68) وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط (94 ) أجنبيا من جنسيات دول مختلفة تم تسليمهم لإدارة شئون الاجانب الي ذلك قامت قوات الطوف المشترك بدك أوكار الجريمة و إبادة العديد من مصانع الخمور الخمور البلدية وضبط معتادي الإجرام وإتخاذ عدد (9) إجراءات بلاغات جنائية توطئة لتقديم المتهمين للمحاكمة .
وتفيد *متابعات المكتب الصحفي للشرطة* أن لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم وجهت بحصر جميع الأجانب واللاجئين داخل ولاية الخرطوم وابعاد المقيمين منهم بصورة غير مشروعة لدولهم واللاجئين الي معسكرات لجوء مهيأة في ولايات القضارف وكسلا والنيل الابيض.
المكتب الصحفي للشرطة