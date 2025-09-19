والي نهر النيل يؤدى واجب العزاء في الشهيد العقيد زكريا شرف الدين بعطبرة

أدى والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد برفقة قائد سلاح المدفعية عطبرة اللواء ركن محمد الأمين حسن عبد الوهاب مساء اليوم واجب العزاء في الشهيد العقيد زكريا شرف الدين بمنزل الأسرة بعطبرة،

ونقل والي نهر النيل تعازي رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين لأسرة الشهيد.

وقال والي نهر النيل إن الشهيد العقيد زكريا شرف الدين كان علماً بارزاً في منطقة أم درمان العسكرية، وخلال فترة الحرب أبلى فيها بلاءً حسناً إلى أن لقي الله شهيداً وهو يؤدي واجباً مقدساً في الدفاع عن الوطن، وقدم روحه حماية للأرض والعرض.

وأشار الوالي إلى أن الشهادة هي اختصاص واصطفاء من رب العالمين يختار الشهداء من بين المجاهدين، ودعا د. البدوي بالرحمة والمغفرة لشهداء القوات المسلحة وللشهداء من المستنفرين والمجاهدين والقوات المساندة الذين سالت دماؤهم الطاهرة في أرض الوطن دفاعاً عن سيادته وأمنه واستقراره.