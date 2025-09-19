نوارة أبو محمد محمد طاهر تخاطب لقاء لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار

أشادت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، بالدور الذي قامت به لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار في اسناد القوات المسلحة وتقديم الخدمات.

ودعت د. نوارة لدى مخاطبتها اللقاء الذي نظمته لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمدينة سنجة، دعت إلى المضي قدما في التدريب العسكري للشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للدفاع عن الأرض والعرض.

من جانبه أوضح والي ولاية سنار اللواء الركن معاش الزبير حسن السيد، أن الولاية سيرت القوافل لدعم القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودربت 55 الف من الشباب والمرأة، وشاركت في عدد من المعارك على مستوى السودان وقدمت 340 شهيدا و 10 ألف جريح.