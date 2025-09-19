سلمى عبد الجبار تشدد على ضرورة تفعيل دور النيابات العامة

شددت عضو مجلس السيادة دكتورة سلمى عبد الجبار المبارك، على ضرورة تفعيل دور النيابات العامة لاسيما بعد فترة الحرب وبسط سيادة القانون وتطبيق العدالة بما يضمن حقوق المواطنين.

ووجهت سيادتها لدى لقائها بمكتبها ببورتسودان الخميس النائب العام مولانا إنتصار أحمد عبدالعال، بضرورة الوصول للناجيات والنساء اللاتي تعرضن للانتهاكات من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية، فضلا عن الجرائم التي مورست في حق الأطفال وتطبيق العدالة القضائية على مرتكبي تلك الجرائم.

وأوصت سيادتها بالعمل على تسهيل كافة الإجراءات النيابية وتفعيل النيابات العامة في الأحياء والمدن لتمكين المواطن من الوصول اليها والمطالبة بحقه.

من جانبها، أوضحت النائب العام في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الاجتماع تطرق لأهمية بسط العدالة بما يسهم في فرض سيادة الدولة وفرض هيبتها وسيادة حكم القانون .