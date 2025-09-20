معتمدية اللاجئين تُسيّر الرحلة (16) من اللاجئين الجنوب سودانيين من معسكر بانتيو بجبل أولياء إلى ولاية النيل الأبيض

انطلقت عصر اليوم الرحلة (16) من ولاية الخرطوم إلى ولاية النيل الأبيض لنقل اللاجئين الجنوب سودانيين من معسكر بانتيو بمحلية جبل أولياء لعدد (268) فرداً مقسمين على عدد (148) ملفاً (أسرة)، حيث شملت الرحلة عدد (27) دفاراً للعفش وعدد ( 8 باصات سفرية.

وقد غادرت الرحلة تحت قيادة معتمدية اللاجئين من أمام معسكر بانتيو بإشراف مكتب مساعد معتمد اللاجئين بالخرطوم ومدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالخرطوم وموظفي المعتمدية والمفوضية من الحماية والتسجيل وممثلي الأجهزة الأمنية من المخابرات والاستخبارات والشرطة الأمنية بالمعتمدية.

وترأس القافلة فريق معتمدية اللاجئين الذي مثله الأستاذ علم الهدى محمد علي والأستاذ أسامة أحمد علي وممثلو المخابرات العامة بالمكتب الواثق عبد الوهاب المادح وعبد الله علي أحمد، وملازم أول شرطة عمر مضوي، محمد عبد الله من دائرة الأجانب وأفراد قوته التأمينية، وإسعاف تحت إشراف الدكتورة نسيبة آدم وثناء عبد الواحد من وزارة الصحة ولاية الخرطوم.