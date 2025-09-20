ناهد السباعي: «بفرح لما أشوف فيديوهاتي وأنا طفلة»

واصلت فعاليات مهرجان ميدفست الدولي للأفلام القصيرة، في دورته السابعة، يوم الجمعة، إذ عرض برنامج أفلام «علاقات» في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، وهم على النحو التالي: رسالة (المملكة المتحدة) – إنسان (فرنسا) – خمسة أسابيع (المملكة المتحدة) – إنه ملكي (كندا) – الأم والدب (مصر) – تفكك (الولايات المتحدة).

وأعقب العرض جلسة نقاش مع الفنانة ناهد السباعي، والطبيب النفسي نبيل القط، ومؤسس ميدفست مصرالفنان مينا النجار، وأدار الحوار صانع الأفلام يوسف هشام، إذ تناول النقاش فكرة الروابط غير المُعلنة بين الأمهات والأطفال وقوة اللمسة الإنسانية الشافية، حيث تحدث يوسف عن فيلم رسالة وفكرة التعاطف لدى الأطباء، ولاحظ أن الأطباء الأصغر سنًا هم الأكثر تعاطفًا، متسائلًا: أين الخط بين التعاطف الزائد والاحترافية؟.

وتحدثت مخرجة الفيلم ياسمينا الكمالي قائلة إنها في البداية أرادت صنع عمل عن أرشيف العائلة، حتى وجدت مذكرات والدتها التي تحدثت فيها عن جدتها بنفس الطريقة التي تحدثت بها الأم عن ابنتها.

وقالت ناهد السباعي إنها شعرت بمشاعر قوية للغاية أثناء مشاهدة الفيلم، فسألت المخرجة كيف أنجزت العمل. لترد الكمالي بأنها اكتشفت أن العائلة تورّث الحب بطريقة خاطئة من دون أن تدرك، وعندما وجدت المذكرات بدأت حوارًا مع والدتها فاكتشفت أنها تتحدث عنها بشكل جيد.

وأوضحت أنها أفرغت البيت وبدأت كل واحدة من العائلة تصوّر الأخرى، وتحدثن عن كل شيء.

وقال يوسف إن هناك ولعًا بالنوستالجيا في الفترة الحالية. ليرد د. مينا بأن هذا العام شهد مشاركة العديد من الأفلام المصوّرة من المنزل، وكأنك تدخل عقل شخص لترى كيف كان يرى الأشياء في وقتها، وهو باب يمنح المشاهد فرصة للشعور والتعايش.

بينما قالت ناهد السباعي إنها تملك شرائط فيديو كثيرة في المنزل، وكانت تستكشفها مع شقيقتها، مؤكدة أن جيلها مولع بالنوستالجيا ولديه فضول لمعرفة تفاصيل تلك الفترات. وقال نبيل إن علاقة الأجيال الجديدة بالصورة مختلفة عن الأجيال القديمة التي اعتمدت أكثر على السماع، موضحًا أن الروابط العائلية تغيّرت، فمع التطور أصبح العقل البشري يميل إلى الصورة أكثر، «الناس بقت باصة في تليفوناتها طول الوقت، وبفرح لما أشوف فيديوهاتي وأنا طفلة».

وانطلق مهرجان ميدفست مصر للمرة الأولى عام 2017 كفعالية سنوية تجمع بين صناع السينما والأطباء والمتخصصين النفسيين والجمهور في تجربة فريدة تمزج بين الفن والصحة من خلال عروض الأفلام من مصر والعالم، والحلقات النقاشية، وورش العمل؛ بهدف إبراز دور السينما في التعبير عن التحديات الإنسانية، وفتح مساحة للتفاهم في المجتمع.

المصري اليوم