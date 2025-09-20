لميس الحديدي: محمد منير حالة فنية متفردة.. وصوته يعبر عن مصر الحقيقية

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالكينج محمد منير، مؤكدة أنه يظل دائمًا حالة فنية منفردة، قادرة على بث الفرح والحب في قلوب جمهوره بصوته الذي وصفته بأنه يمزج بين الشجن والسعادة في وقت واحد.

وأوضحت لميس الحديدي في منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن شركة «روتانا» نجحت مؤخرًا في إعادة صوت الكينج بمجموعة جديدة من الأغنيات التي وصفتها بـ«الرائعة والطازجة»، مشيرة إلى أن الألبوم الجديد يضم 10 أغنيات تعاون خلالها منير مع عدد من المبدعين الشباب، على غرار ما فعله طوال مشواره الفني مع كبار الشعراء والملحنين.

وأضافت :«أغنية بين البينين من كلمات مدحت العدل أو منه القيعي حسب النص وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، والتي حملت رسالة تحرر وجرأة، من أقدر من صوت منير الحر دائمًا ليعبر عن هذا المعنى؟».

وتابعت :«أغنية فيلم سيرة ضي للمخرج كريم الشناوي، حدوتة مصرية جديدة، بكلمات الشاب مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبدالواحد». مؤكدة أنها تجسد روح مصر الأصيلة.

واختتمت حديثها: «استمعوا إلى منير، فستشعرون دائمًا أنه يعبر عنكم، عن مصر الحقيقية بشوارعها وناسها، بفرحهم وأحزانهم وحتى ارتباكهم، منير هو الحقيقة وهو الفن كما يجب أن يكون».

المصري اليوم