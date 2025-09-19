رئيس مجلس السيادة القائد العام وأعضاء المجلــس يحتسبون شهداء مسجد حي الدرجة بالفاشر

عند الله تعالى شهداء مسجد حي الدرجة بالفاشر الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر وإستهدفتهم مليشيا الدعم السريع الإرهابية عبر مسيرة.

حيث استشهد أكثر من ٧٠ شخصاً، في جريمة يندى لها جبين الإنسانية.

ورئيس وأعضاء مجلس السيادة إذ ينعون هؤلاء الشهداء، إنما ينعون للشعب السوداني زمرة من المواطنين العزل والأخيار الذين لبوا نداء ربهم وهم في بيت من بيوت الله.

لقد استمرأت هذه المليشيا المجرمة استهداف المدنيين وهي لا تعبأ كثيراً بمنظمات حقوق الإنسان ولا تحترم المواثيق الإقليمية والدولية التي تجرم استهداف المدنيين ومنشآتهم وبنياتهم الأساسية.

إن استهداف المواطنين دون وجه حق هو ديدن هذه المليشيا المتمردة. وظلت تفعل ذلك على مرأى ومسمع من كل العالم.