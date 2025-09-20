سياسية
جامعة وادي النيل تعلن بدء التسجيل للطلاب الجدد في السادس من أكتوبر المقبل
أعلن مجلس عمداء جامعة وادي النيل عن بدء التسجيل والدراسة للطلاب الجدد (دفعة 2023) في السادس من أكتوبر المقبل، وذلك خلال اجتماع مجلس عمداء الجامعة الذي انعقد برئاسة الجامعة الجمعة وترأسه البروفيسور / حسن الحاج الصائم مدير الجامعة، بحضور وكيل الجامعة وجميع عمداء الكليات ومديري الإدارات والمراكز بالجامعة .
وقدم خلاله مدير الجامعة تقرير الأداء للفترة الماضية، وأجاز المجلس تقارير الأداء المرفوعة من مختلف الوحدات والعمادات داخل الجامعة، والتي تضمنت إنجازات الفترة السابقة وخطط العمل المستقبلية.
وصادق المجلس على المحضر السابق لجلسة مجلس العمداء، بعد مراجعته وإقراره من الأعضاء.
ودعا مدير الجامعة أمانة الشؤون العلمية وعمادة شؤون الطلاب والكليات الى بذل الجهود والعمل على تجهيزات استقبال الطلاب الجدد لضمان عام دراسي اكاديمي مميز ومستقر.
سونا