القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تدين استهداف مليشيات الدعم السريع لمسجد في الفاشر

أدانت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح استهداف مليشيات الدعم السريع لمسجد في الفاشر الجمعة أثناء أداء صلاة الفجر، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من 70 شهيدًا من المصلين المدنيين الأبرياء و مايقارب ال 10 جريحاً من بينهم شيوخ وأطفال ، في مشهدٍ يخالف قانون الوجود وكافة القوانين الإنسانية والدينية والوجدان السليم.

ووصفت هذا العمل بأنه جريمة أخلاقية وحرب شاملة ضد المدنيين. وحملت القوة المشتركة في بيانها باسم نائب الناطق الرسمي باسم القوة الرائد جمال الدين عيساوي ادم (جوليوس) وقائد الإعلام العسكري لحركة العدل والمساواة السودانية بالفاشر ، المليشيات المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وإعتبرت هذه الجريمة الوحشية التي نفذتها المليشيا الإجرامية والإرهابية إعلانًا واضحاً للحرب الشاملة ضد المدنيين ومنحنى خطير ومؤشر لاتخاذ مدينة الفاشر بكاملها هدفا لا يستثني فيها حتى بيوت الله (المساجد) .

وأكدت القوة المشتركة أن فشل المليشيات في المواجهات العسكرية دفعها إلى استهداف المدنيين انتقامًا، تعويضًا عن فشلها الميداني بعد 243 هجومًا وحصار دام عامًا ونصف للفاشر.

ودعت القوة المشتركة كل من يمتلك ذرة إنسانية إلى الوقوف ضد مليشيات الدعم السريع، انتصارًا للعدالة واحترامًا لكرامة الإنسان السوداني. ووجهت رسالة للمليشيا مؤكدة أن مقراتها العسكرية وميادين المواجهة معلومة لديهم، مطالبة إياهم بمواجهتها مباشرة وعدم استهداف المدنيين.وأضافت أن هذه الفعلة الشنيعة لن تمر دون عقاب، مؤكدة أنهم لا يتحدثون إلا بما يفعلون.

وختمت بيانها بالدعاء للشهداء بالرحمة والمغفرة.

وفيما يلي تورد سونا نص بيان الإدانة الذي أوردته القوة المشتركة

القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح

بيان إدانة

يقول الله تعالى : ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ [البقرة: 114] في جريمة أخلاقية تُضاف إلى ملف جرائم الميليشيات الإجرامية المتكررة ضد المدنيين ، أقدمت مليشيات الدعم السريع ، فجر اليوم، على استهداف مسجدٍ في الفاشر أثناء أداء صلاة الفجر، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من 70 شهيدًا من المصلين المدنيين الأبرياء ومايقارب ال 10 جريحاً من بينهم شيوخ وأطفال ، في مشهدٍ يخالف قانون الوجود وكافة القوانين الإنسانية والدينية والوجدان السليم .تعد هذه الجريمة الوحشية التي نفذتها الميليشيا الإجرامية و الإرهابية إعلانًا واضحًا للحرب الشاملة ضد المدنيين ومنحنى خطير يؤشر لاتخاذ مدينة الفاشر بكاملها هدفا لا يستثني فيها حتى بيوت الله (المساجد) .

وإزاء هذا الإنتهاك :

1. نحمل ميليشيات الدعم السريع الإرهابية مسؤلية كل ما تحقق من أضرار بسبب هذا الفعل الجبان .

2. نعتبر هذا الاستهداف وما ترتب عليها اعلانا لحرب إبادة جماعية تستهدف مواطني مدينة الفاشر .

3. نؤكد فشل المليشيات في المواجهات العسكرية للقوة المشتركة والقوات المسلحة والقوات المساندة وبالتالي اتخذو من المواطنين هدفا للانتقام استعواضا لفشلهم الميداني بعد 243 هجوم وحصار دام لعام ونصف .

4. ندعوا كل من بداخله ذرة انسانية ان يتخذ ما بوسعه الوقوف ضد مليشيات الدعم السريع انصافا وعدلا لأرواح الشهداء المصلين واحتراما لكرامة الإنسان السوداني .

رسالتنا للمليشيا :

مقراتنا العسكرية ودفاعتنا معلومة لديكم وحتى ميادين المواجهة معلومة فعليكم مواجهتنا بعيدا عن استهداف المدنيين وتذكروا أن هذه الفعلة لن تمر مرور الكرام ونحن لا نقول إلا ما نفعله فقط.

الرحمة والمغفرة للشهداء

الرائد جمال الدين عيساوي ادم (جوليوس)

نائب الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح

وقائد الإعلام العسكري لحركة العدل والمساواة السودانية بالفاشر

الفاشر الجمعة 19 سبتمبر 2025م