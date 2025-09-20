إبراهيم جابر يؤكد عزم الدولة على إعادة مركز السودان للقلب إلى سيرته الأولى

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، عزم الدولة علي معالجة الأضرار التى لحقت بمركز السودان للقلب واستعادة الأجهزة والمعدات الطبية وتوصيل الكهرباء وصيانة محطة الأوكسجين حتى يتمكن المركز من تقديم خدماته التى اسهمت كثيراً فى تمزيق فاتورة العلاج بالخارج لمرضى القلب.

ووجه سيادته لدى تفقده الجمعة مركز السودان للقلب يرافقه وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، والمدير العام للمركز اللواء طبيب عزمي الشيخ عبد الغني، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والشرطية بتكثيف البحث والتقصي عن الأجهزة والمعدات الطبية التى تم نهبها من المؤسسات الصحية ومراجعة المضبوطات لدى أقسام الشرطة.

من جانبه أوضح وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، فى تصريح صحفي أن مركز السودان للقلب يمثل أحد المستشفيات المرجعية المعتمدة من قبل وزارته كمركز قومي للقلب تُنفّذ فيه سياسة العلاج المجاني المدعوم من الدولة فيما يلي خدمات جراحة القلب للأطفال والقسطرة القلبية.