اجتماعات تنسيقية بين محلية عطبرة والغرفة التجارية لتنفيذ مشروع التأمين المرئي بسوق عطبرة العمومي

عقد المدير التنفيذي لمحلية عطبرة الأستاذ محمد عباس رحمة اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع قيادات الغرفة التجارية بعطبرة برئاسة الأستاذ نصر الدين علي خليفة، والأمين العام للغرفة سيف الدين مقلد، وبحضور الإدارات المتخصصة بالمحلية.

وناقش الاجتماع مشروع التأمين المرئي المنفذ بواسطة مركز معلومات الولاية بإشراف والي نهر النيل، والذي يستهدف ربط سوق عطبرة العمومي بكاميرات مراقبة، إلى جانب عدد من المواقع الاستراتيجية بعطبرة.

وأكد المدير التنفيذي للمحلية أن المشروع يمثل نقلة حقيقية في استكمال حلقات المشروعات الاستراتيجية بمحلية عطبرة، ويسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة، مشيداً بمبادرات والي نهر النيل وحكومته عبر مركز معلومات الولاية في هذا المجال.

وأوضح أن المحلية تنتظر دعم الغرفة التجارية بعطبرة لإنزال المشروع على أرض الواقع وتقديم نموذج متكامل من محلية عطبرة.

من جانبها، جددت الغرفة التجارية ترحيبها بالمشروع، وأعلنت عن عقد لقاء جامع لتجار عطبرة مع المدير التنفيذي والقائمين على تطبيقه.