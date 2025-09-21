إدارة ترامب تلغي الحماية المؤقتة للسوريين وتمنحهم 60 يوما للمغادرة

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 4000 لاجئ سوري على أراضيها، وذلك وفقا لإعلان رسمي من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القرار بإنهاء الوضع الذي سمح للسوريين بالإقامة والعمل قانونيا في الولايات المتحدة لأكثر من عقد، جاء في إطار تحرك أوسع للبيت الأبيض يهدف إلى توسيع نطاق فئات المهاجرين المؤهلين للترحيل.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي أن هذا القرار يأتي استنادا إلى تقييمها بأن الأوضاع في سوريا “قد تحسنت ولم تعد تمنع مواطنيها من العودة بأمان إلى وطنهم”، على حد قول مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين.

ولم يُمنح السوريون المُشمولون بهذا القرار سوى مهلة 60 يوما لمغادرة الولايات المتحدة “طواعية”، مع تحذير من أن أي شخص يبقى بعد هذه المهلة سيواجه الاحتجاز والترحيل الفوري.

ويُمثل إنهاء الحماية للسوريين أحدث حلقة في سلسلة إجراءات إدارة ترامب لإنهاء الوضع الخاص بعدة جنسيات، حيث سبق أن أُلغيت الحماية المؤقتة لعشرات الآلاف من فنزويلا وهندوراس وهايتي ونيكاراغوا، بعد أن كان عدد المستفيدين من هذا البرنامج قد قفز إلى أكثر من مليون شخص خلال إدارة الرئيس السابق، جو بايدن.

وبالتوازي مع القرار الخاص بالسوريين، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأمريكية، في أمر عاجل تقدمت به يوم الجمعة، الإذن بإلغاء الحماية القانونية من الترحيل لأكثر من 300 ألف مهاجر فنزويلي.

جاء طلب وزارة العدل لتعليق حكم صادر عن القاضي الاتحادي إدوارد تشين في سان فرانسيسكو، الذي قضى بأن الإدارة أنهت وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين “بشكل خاطئ”.

وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية في سان فرانسيسكو قد رفضت طلب الإدارة تعليق حكم القاضي تشين أثناء نظر القضية، مما دفع الإدارة للجوء إلى المحكمة العليا كملاذ أخير.

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد ألغت في مايو الماضي أمرًا سابقًا للقاضي تشين أثر على وضع 350 ألف فنزويلي، دون إبداء أي تفسير وهو إجراءٌ معتاد في الطلبات العاجلة.

مجلة لها