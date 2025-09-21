والي النيل الأبيض يوجه بتخصيص مدارس لاستيعاب الطلاب الوافدين من ولاية غرب كردفان

التقى الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بمكتبه بأمانة الحكومة بربك السبت الأستاذ أحمد محمد رحمة الله وزير التربية والتعليم بولاية غرب كردفان المكلف، بحضور الدكتور الطيب علي عيسى وزير التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض. وبحث اللقاء الترتيبات الخاصة بدعم واستقرار العملية التعليمية للطلاب الوافدين من غرب كردفان الذين تحتضنهم ولاية النيل الأبيض بسبب ظروف الحرب.

كما تطرق اللقاء للخدمات الكبيرة التي ظلت ولاية النيل الأبيض تقدمها لمواطني غرب كردفان في كافة المعينات الإنسانية من الإيواء والغذاء والتعليم.

وأكد والي النيل الأبيض أن حكومته ستظل تضطلع بجهودها في دعم الولايات المتأثرة بالحرب وتقدم الدعم وتوفر الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية لكل الوافدين من ولايات كردفان ودارفور.

وقال وزير التربية والتعليم بالنيل الأبيض إن حكومة ولاية النيل الأبيض خصصت مدارس في التعليم العام بالولاية لطلاب ولاية غرب كردفان في جميع المراحل، وأكد أن النيل الأبيض لن تتوانى في الاضطلاع بدورها في الرعاية والاهتمام بالوافدين.