والي سنار يدين استهداف المصلين في الفاشر

أدان والي ولاية سنار، اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد، بشدة القصف الهمجي والبربري الذي شنته المليشيا المتمردة بمسيرة على المصلين بمسجد في الفاشر أثناء أدائهم صلاة فجر الجمعة.

وقال والي سنار في تصريحات صحفية إن هذا القصف يستهدف المدنيين العزل بشكل مباشر، متجاوزاً كل الأعراف مما يمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الإنسانية.

وأعرب والي سنار عن استنكاره العميق لنهج المليشيا في استهداف المواطنين الأبرياء، مشدداً على أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تزيد الشعب السوداني إلا إصراراً على مقاومة العدوان والدفاع عن أرضه وكرامته والتفافه مع قواته المسلحة.