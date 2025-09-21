تدشين تكية وسقيا جهاز المخابرات العامة لنازحي غرب كردفان بالابيض

شدّد الأمين العام لحكومة غرب كردفان ممثل حكومة الولاية الأستاذ إبراهيم يوسف عبدالرحمن على اهتمام حكومة الولاية بملف الوافدين، مثمناً جهود جهاز المخابرات العامة في تفقد أحوال النازحين وتقديم المبادرات الإنسانية.

جاء ذلك السبت خلال تدشين برنامج تكية وسقيا جهاز المخابرات العامة، الذي يُعد امتداداً لمبادرة الجهاز الرامية إلى دعم مراكز الإيواء والمخصصة لنازحي غرب كردفان بالابيض ، وذلك تحت إشراف والي الولاية اللواء الركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، وبالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني بالولاية.

من جانبه أوضح ممثل جهاز المخابرات العامة بالولاية، المقدم أمن النذير عبد النبي، أن المبادرة جاءت انطلاقاً من مسؤولية الجهاز وواجبه الوطني تجاه المجتمعات التي هجّرتها انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة. وأكد التزام الجهاز بمواصلة دعمه لمراكز إيواء نازحي غرب كردفان حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين.

وأشار إلى أن جهاز المخابرات العامة نفذ البرنامج في مركزين للنازحين من أصل أربعة مراكز مخصصة ضمن الخطة، مثمناً في الوقت نفسه تعاون حكومتي شمال وغرب كردفان في استضافة النازحين وتذليل العقبات التي واجهتهم.

بدوره كشف مفوض العون الإنساني بغرب كردفان، الأستاذ المنا دفع الله محمد جبارة، أن عدد النازحين في شمال كردفان بلغ 32,745 أسرة موزعين على أربعة مراكز إيواء والمجتمع المستضيف، إضافةً إلى أكثر من 42 ألف أسرة عالقة بمحليات الولاية، و41,275 أسرة هجّروا من قراهم.