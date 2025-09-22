المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس الطاقة الذرية

انتخب المؤتمر العام للوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة في دورته الحالية الـ69 المنعقدة في فيينا، المملكة؛ لتصبح عضوًا في مجلس محافظي الوكالة، ضمن الدول الأعضاء في المجلس، بدورته المقبلة حتَّى العام 2027م.ويُعدُّ مجلس محافظي الوكالة، الذي يتكوَّن من 35 عضوًا، إحدى أهم أدوات اتِّخاذ القرارات في الوكالة، خاصَّةً فيما يتعلَّق ببعض القضايا الحسَّاسة، مثل الضمانات، التي تندرج ضمن مسؤوليَّات الوكالة في التحقُّق من سلميَّة أنشطة الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، كما يدرس البيانات الماليَّة للوكالة وبرنامجها وميزانيتها، ويقدِّم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها.

ويأتي انتخاب المملكة لعضويَّة المجلس تأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في الدور الفعَّال والبنَّاء، وسعيها المستمر لتعزيز التعاون الدولي الرامي إلى توجيه الطاقة الذريَّة إلى خدمة التنمية والسلام العالميين.

جريدة المدينة