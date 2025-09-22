جبريل: نطارد عصابات التمرد ونقضي على شوكتها شبراً شبراً

في ليلة يعتصرها الحزن، اجتمع نفر كريم من هذا الشعب الصابر المفجوع لتأبين شهداء مجزرة مسجد الدرجة الأولى بالفاشر، الذين ارتقوا إلى ربّهم غدراً فجر الجمعة بمسيرات نظام أبوظبي. لقد أُريق الدم الطاهر وهم في رحاب بيت الله يؤدّون صلاة الفجر، فباتت دماؤهم شاهداً على إجرامٍ لن تمحوه الأيام، ووصمةً تلاحق مرتكبي الجريمة وكل من سانَد أو أيَّد فعلتهم الآثمة.

إنّ أصدق ردٍّ على هذا الإرهاب الجبان هو أن نستمر في المسير بعزيمة أكبر نطارد عصابات التمرد ونقضي على شوكتها شبراً شبراً، حتى تُطهّر أرض كردفان ودارفور من رجسها وتستعيد مدننا أمنها وسلامها. ووفاءً لدماء الشهداء، سنعيد بناء مسجدٍ في قلب المدينة يحمل اسم الشهيد، ليكون تذكاراً يروي للأجيال قصّة التضحيات، ويُذكّر بحجم المؤامرة التي تعرّض لها هذا الشعب الأبي، وبمقدار الصمود الذي أبدته مدينة الفاشر في أحلك الأوقات.