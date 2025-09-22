وزير الزراعة والري يؤكد اهتمام الدولة بمشروعات البنى التحتية بولاية القضارف

أكد بروفيسور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري، اهتمام ورعاية الدولة لمشروعات البنى التحتية بالقضارف، بالتركيز على مشروع الحل الجذري للمياه والطرق الزراعية ومشروعات حصاد المياه.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها الولاية في مشروعات البنى التحتية، وأكد في الاجتماع المشترك الذي عقد الأحد مع مدير عام وزارة البنى التحتية، بحضور مديري الزراعة والإدارات المتخصصة بالوزارتين، التزام الحكومة بتنفيذ كافة الدراسات المعدة لمشروعات البنى التحتية في محاور حصاد المياه والحل الجذري والطرق، وخلق شراكات فاعلة لتنفيذ المشروعات المشتركة وإدخالها ضمن مشروعات التحول الرقمي.

وكان المهندس جابر بابكر سليمان، مدير عام وزارة البنى التحتية، قد استعرض جهود حكومة الولاية عبر اللجنة العليا للطوارئ في درء السيول والفيضانات التي شهدتها الولاية، ومشروعات قرى نهر الرهد والنحل والمفازة والحواتة والطرق الزراعية التي غمرتها السيول والفيضانات.

فضلاً عن جهود الوزارة في تنفيذ مشروعات حصاد المياه بأنحاء الولاية المختلفة والعمليات الاستباقية التي نفذتها اللجان الفنية لعمليات الحماية لدرء وتخفيف آثار السيول بالمحليات المختلفة بالولاية.