وزير الصحة يجتمع مع جمعية العون المباشر الكويتية لبحث التعاون الصحي

عقد وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، الأحد بمكتبه بمقر الوزارة بالخرطوم، اجتماعاً تنسيقياً مع جمعية العون المباشر الكويتية، بحضور ممثلي مكتب السودان وعدد من قيادات الوزارة.

قال د. هيثم في تصريح صحفي إن الهدف من الاجتماع عرض مشاريع الصحة المستقبلية والحالية والتعرف على مشاريع الجمعية في السودان.

شكر الوزير الجمعية لدورها الكبير في أفريقيا والسودان، مشيراً إلى دعم الجمعية لمرضى زراعة الكلى منذ بداية الحرب، وكذلك دعم أنشطة مكافحة نواقل الأمراض مع صندوق إعانة المرضى الكويتي.

كما أشاد بدعمها لمخيمات العيون المجانية مع جمعية البصر الخيرية بإقليم النيل الأزرق وولاية البحر الأحمر وآخرها بالخرطوم الأسبوع الماضي، مع الوعد بمزيد من المخيمات.

استعرض الوزير الاحتياجات الأساسية، والمتمثلة في التدخلات العاجلة في الطوارئ، ومكافحة نواقل الأمراض، ومزيداً من التدخلات لإعادة الإعمار وتأهيل وتطوير المؤسسات الصحية.