وزارة التعليم والتربية الوطنية تناقش عدداً من الموضوعات من ضمنها الوجبة المدرسية

استعرض مجلس وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية، خلال اجتماعه الثاني الذي انعقد نهار الأحد بمقر الوزارة بأم درمان، الخطط التشغيلية لشهر أكتوبر 2025 المقدمة من الإدارات والوحدات بالوزارة.

وقد حددت هذه الخطط مشاريع سيتم تنفيذها، أبرزها مشروع التغذية المدرسية المقدم من إدارة الصحة والتغذية والفلاحة المدرسية. يدعم هذا المشروع الفئات المحتاجة من خلال توزيع وجبة مدرسية يومية، وتحديد الطلاب الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع إدارة المدرسة ومجلس الآباء.

كما استعرض الاجتماع خطةً لمتابعة وتقييم الوضع الراهن لمؤسسات التعليم القرآني، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمعاهد الدينية بالولايات. وناقش الاجتماع أيضاً بناء قدرات لمعايير الجودة في التعليم، والمنحة المدرسية التي يتم من خلالها تعميم تجربة المنح المدرسية، وخطة تطوير المدرسة في محليات الولايات كافة.

ومن ضمن المشاريع التي نوقشت خلال الاجتماع، إعادة تأهيل وصيانة معهد النور، وتقييم ومتابعة الوضع الراهن في مؤسسات التعليم الفني من خلال زيارات ميدانية تفقدية للمدارس الفنية.

بجانب ذلك، تمت مناقشة ملتقى تنسيقي لمديري الأنشطة بالولايات، تقديم خطط وتقارير الولايات، وإقامة ورش وندوات ومنتديات لبناء القدرات.

كما شمل الاجتماع خطة الإدارة العامة للامتحانات والقياس والتقويم، ومن ضمن أنشطتها التجهيز لامتحان الشهادة السودانية للدفعة 2025.