وزير الشباب والرياضة يؤكد انفتاح الوزارة على مبادرات الإعمار والتعافي الوطني

أكّد وزير الشباب والرياضة الاتحادي البروفيسور أحمد آدم أحمد حرص وزارته على توسيع مجالات التعاون والشراكة مع منظمات الشباب والمبادرات الوطنية، بما يسهم في دعم جهود التعافي الوطني وإعادة إعمار المرافق الشبابية والرياضية المتضررة من الحرب.

جاء ذلك لدى لقائه الاربعاء بمكتبه وفداً من الهيئة الشبابية للإعمار والتعافي الوطني الاتحادية برئاسة نائب رئيس الهيئة السيد مزمل هاشم إدريس، والأمين العام السيد هاشم سلمان حمد، ورئيس الآلية الطبية د. عمرو أبو القاسم الوسيلة.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بعمل الهيئة في المرحلة المقبلة، على رأسها تقنين نشاطها وتسجيلها رسمياً بالوزارة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات إعادة تأهيل البنية التحتية الشبابية والرياضية، وتنظيم الفعاليات التي تعزز روح الانتماء والعمل التطوعي، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف الشباب في مختلف المجالات.