والي نهر النيل يطلع على ترتيبات دخول خمسة آلاف فدان للموسم الشتوي في محلية البحيرة

اطلع والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد على الترتيبات النهائية لدخول مشروعي الحويلة بمساحة (3) ألف فدان ومشروع اللهيلبية بمساحة (2) ألف فدان للموسم الشتوي لأول مرة بعد قيام خزان مروي.

وحيا الوالي لدى لقائه بمكتبه الاربعاء وفدا من محلية البحيرة بقيادة المدير التنفيذي للمحلية جهود أهالي البحيرة في متابعة كل الأعمال التي تخص المشروعين حتى اكتمال الأعمال التحضيرية وبدء التشغيل التجريبي.

وأكد الوالي أن الزراعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني وان استراتيجية الولاية هي تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة المساحات المزروعة

واعلن المدير التنفيذي لمحلية البحيرة عبد العظيم خضر أن كافة الأعمال التحضيرية قد أكتملت لهذين المشروعين .

وأوضح أن التشغيل التجريبي لكل الاعمال التحضيرية للمشروعين يوم الاحد المقبل وبعدها ينطلق التشغيل الرسمي إيذانا بدخول المشروعين في الموسم الشتوي .

وابان المدير التنفيذي لمحلية البحيرة أن هذه المساحة التي تقدر باكثر من خمسة آلاف فدان ستكون دعما لاستراتيجية ولاية نهر النيل في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بفضل اهتمام الوالي وحكومته بهذين المشروعين.

وأشار عبد العظيم خضر إلى أن مشروعيي الحويلة واللهيلبية يضمان معظم مزارعي محلية البحيرة.