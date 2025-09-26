وفاء ديمبلي لـ«الموز» يقوده إلى سجلات التاريخ

في طريقه لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في مسيرته، اتبع عثمان ديمبلي، نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، نظاماً غذائياً صارماً، وكان لثمر الموز دور أساسي فيما وصل إليه.وفي الوقت الذي تجنب فيه ديمبلي تناول البيتزا -إلا فيما ندر- هناك طعام واحد لا يستبعده من نظامه الغذائي، وهو الموز، حيث قال اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً لصحيفة «ماركا» الإسبانية قبل عامين، «لن أتخلى أبداً عن الموز».

ولا شك في أن الموز جزء أساسي من أي نظام غذائي صحي ومتوازن.وقال فيسينتي كليمنتي، اختصاصي التغذية وأستاذ علوم الرياضة في الجامعة الأوروبية، لموقع «كويديت بلس»، «إنه مصدر طاقة طبيعي فعال للغاية، توفر القطعة المتوسطة منه نحو 100 إلى 120 سعراً حرارياً و25 إلى 30 جراماً من الكربوهيدرات، ما يسهل الحصول على الطاقة بسرعة وبشكل مستدام». وأضاف كليمنتي أن الموز «يضيف ثلاثة جرامات من الألياف، أما إذا كان أقل نضجاً، فهو يحتوي على نوع من الألياف الغذائية غير القابلة للهضم». ويعد الموز مصدراً لفيتامين بي 6 بالإضافة إلى فيتامين ج والمنجنيز. ووفقاً لكليمنتي، يتميز الموز بأنه «سهل الهضم، وسهل النقل، ومعبأ بشكل طبيعي، وقليل الدهون والصوديوم»، ما يجعله «مثالياً قبل التمرين أو أثناءه أو بعده». ويوصي كليمنتي بتناول الموز خلال 60 إلى 90 دقيقة قبل التمرين، لأنه يساعد على تجديد مخزون الجليكوجين دون التسبب في أي إزعاج هضمي.وأضاف: «إذا حدثت إصابة في غضون أقل من 30 دقيقة، من الأفضل اختيار موزة ناضجة أو موزة مهروسة لامتصاص أسرع». كما أوصى كليمنتي بتناول قطعة واحدة من الموز كل 30 إلى 45 دقيقة، للحفاظ على ترطيب الجسم.

صحيفة البيان