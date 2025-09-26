واليا كسلا والبحر الأحمر يؤديان واجب العزاء في ناظر عموم الحلنقة

قدم والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، ووالي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، واجب العزاء في الفقيد الناظر مراد جعفر شكيلاي، ناظر عموم قبائل الحلنقة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وترحم والي كسلا على روح الفقيد الذي يُعد واحداً من أركان الإدارة الأهلية بالسودان وحكمائها، لما له من مكانة وسط رجالات الإدارة الأهلية. وقال الوالي إننا عرفنا في الفقيد تواضعه الجم وشيم المرؤة والبعد الثاقب في الرأي، إضافة إلى كونه داعياً إلى السلام والتصالح بين جميع المكونات السودانية وتماسكها.

وأضاف أن البلاد فقدت رجلاً من أعلامها، وليس الفقد لقبيلة الحلنقة وحدها أو مجتمع شرق السودان، منادياً بأن يكون خليفته في إدارة شؤون القبيلة خير خلف لخير سلف، وأن يعزز من السيرة العطرة التي خلفها الفقيد وسط المجتمع وأقرانه من رجالات الإدارة الأهلية.

من جانبه، أوضح والي البحر الأحمر أن الفقيد جمعتنا به ساحات العمل المجتمعي خلال الفترة الماضية، إلا أن سيرته كانت ضاربة في الأرجاء. وعزز نور من دور ومكانة رجالات الإدارة الأهلية بالسودان وما يتحلون به من أجل وحدة المجتمعات وتماسكها.

وأضاف أننا جئنا انابةً عن أهل ولاية البحر الأحمر لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرة قبيلة الحلنقة في فقدها.