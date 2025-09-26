ممثل والي القضارف المكلف يدعو شركات الأدوية للتكامل والتحول نحو التصنيع الدوائي

دعا ممثل والي القضارف المكلف، المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، د. أحمد الأمين آدم، شركات الأدوية والصيادلة بالولاية إلى التكامل والاندماج والتحول نحو التصنيع الدوائي، مؤكداً التزام حكومة الولاية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات الراغبة في الدخول في هذا المجال، مشيداً في الوقت ذاته بجهود شركات الأدوية في دعم إسناد القوات المسلحة، وإسناد المتضررين من السيول والفيضانات، والمساهمة في التصدي للأوبئة.

جاء ذلك خلال مخاطبته الخميس الاحتفال الذي نظمه اتحاد صيادلة ولاية القضارف بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي، بمشاركة ممثلين من حكومة الولاية والأجهزة الأمنية والقطاعات الصحية والصيدلانية والمؤسسات الأخرى.

وأكد د. أحمد الأمين أهمية دور الصيادلة في التوعية المجتمعية بخطر الاستخدام غير الرشيد للأدوية، والمحافظة على صحة الإنسان، محيياً جهود الرعيل الأول من الصيادلة الذين أسهموا في تطوير المهنة، وثمن الدور الكبير لإدارة مكافحة المخدرات في التوعية والحد من مخاطرها على المجتمع.

كما أثنى على جهود الصندوق القومي للإمدادات الطبية والتأمين الصحي في تعزيز الوفرة الدوائية وتحقيق الاستقرار رغم تأثرهما الشديد بالحرب.

من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الصيادلة بولاية القضارف، د. مدثر الحبري، أن احتفالية هذا العام تختلف عن سابقاتها من حيث إبراز الدور المجتمعي للصيادلة، من خلال حملات التوعية التي استهدفت (12) مدرسة للتعريف بمخاطر أمراض الملاريا وحمى الضنك والكوليرا، إلى جانب تسيير قافلة دوائية للمتضررين من السيول والفيضانات بمحلية الرهد بالتعاون مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والصندوق القومي للتأمين الصحي وشركات الأدوية بالولاية.

وأشار الحبري إلى أن الاحتفال يأتي متزامناً مع حالة التعافي والوفرة الدوائية وتوطين العلاج التي تشهدها البلاد، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة للمنظومة الصحية ولكل الداعمين وعلى رأسهم وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والإمدادات الطبية والتأمين الصحي وشركات الأدوية، مؤكداً أن البرامج المقبلة ستركز على توطين الخدمات الصحية بالريف والحضر.

وأجمع عدد من المتحدثين خلال الاحتفال على أهمية دور الصيدلي في تعزيز السلامة الدوائية، وزيادة التوعية بالاستخدام الرشيد للأدوية، والمساهمة في دعم مسيرة البحث العلمي وضبط الجودة بما يسهم في تطوير الخدمات الصيدلانية وتحقيق الأمن الدوائي، مثمنين الأدوار التي تضطلع بها المنظومة الدوائية في تحقيق الوفرة والاستقرار.