والي الخرطوم يقف على إعادة تأهيل شارعي محمد نجيب والجامعة

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم أعمال النظافه ونقل الانقاض وإزالة الحشائش بشارعي محمد نجيب والجامعة وذلك في إطار تهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.

ووجه الوالي محلية الخرطوم والوحدات الإدارية بالمحلية لتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل في أعمال التهيئة للشوارع الرئيسية وإزالة كل المخلفات وهياكل العربات والحشائش وقال الوالي بأن الولاية حريصة كل الحرص على ازالة كل التشوهات ومخالفات الحرب وفتح الطرق وتهيئتها مع مواصلة أعمال التهيئة بكل محليات الولاية والمبادرات المجتمعية والقطاع الخاص والشركات مع مواصلة الحملات لاصحاح البيئة المعززه للبيئة المعافاة والرش للذباب والباعوض.

خرطوم نيوز