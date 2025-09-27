بدء أعمال التمشيط الأمني بالطريق الدائري بشرق النيل

في محلية شرق النيل إستلم ارتكاز كوبري الكهرباء مهام الطوف الليلي المكلف بتمشيط الطريق الدائري حسب توجيهات السيد /ركن استخبارات قاعدة حطاب العملياتية من أجل محاربة الظواهر السالبة والتفلتات لحماية وتأمين أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق العام في الاوقات المسائية والساعات الأولى من الصباح.

وبدأ التمشيط من لفة الكابلي حطاب مرورا بأرتكاز كوبري الكهرباء ومنه جنوباً إلى ارتكاز استوب عد بابكر ذهاباً وإياباً حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي توقفت القوة بالمناطق المستهدفة التي تحدث بها التفلتات وكانت الأحوال هادىة والحركة تسير بصورة طبيعيةعلى الطريق العام ولا توجد مهددات أو ظواهر سالبة.

خرطوم نيوز