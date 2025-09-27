بعد عودة علاقاته مع ترامب.. ماسك يفوز بعقد حكومي لتوريد «غروك»

وقّعت إدارة الخدمات العامة الأمريكية اتفاقية لشراء نماذج «غروك أيه آي» Grok AI، من شركة «إكس أيه آي» التابعة للملياردير إيلون ماسك؛ بعد أقل من أسبوع من عودة العلاقات بين ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبذلك تنضم «إكس أيه آي» إلى شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى في عقد صفقات مع الحكومة.

وقالت الشركة في بيان صحفي مع إدارة الخدمات العامة، إنها ستقدم خدمات الذكاء الاصطناعي «غروك الحكومي» للوكالات الفيدرالية مقابل 0.42 دولار لكل وكالة لمدة 18 شهراً. وستقدم الشركة للوكالات أيضاً برامج تدريبية للعاملين والمساعدة.

وفي بيان قال ماسك، الذي قاد في السابق «إدارة كفاءة الحكومة»، إن التكنولوجيا ستسمح للحكومة «بالابتكار بشكل أسرع وإنجاز مهمتها بشكل أكثر فاعلية من أي وقت مضى».

ويأتي الاتفاق بعد أيام فقط من رؤية ماسك وهو يتحدث مع ترامب يوم الأحد الماضي، لأول مرة منذ أشهر، عندما التقى الاثنان لفترة وجيزة خلال حفل تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

فبعد أن كان ماسك حليفاً أساسياً لترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2024، وأحضره ترامب لترؤس «وزارة كفاءة الحكومة» المثيرة للجدل، إلا أنهما اختلفا بعد ذلك بشأن حزمة الإنفاق «مشروع القانون الكبير الجميل» التي اقترحها الرئيس؛ إلى أن عادت العلاقات مرة أخرى قبل عدة أيام.

صحيفة الخليج