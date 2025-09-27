«الرسالة وصلت».. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

رد جمال جبر، مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، على تساؤلات جماهير القلعة الحمراء بشأن حذف منشوره الأخير المتعلق بتأشيرة سفر محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد جبر في تصريحاته لـ«المصري اليوم» أن منصة «فيسبوك» هي من قامت بحذف المنشور، بعدما اعتبرته مخالفًا لقواعد النشر لاحتوائه على بيانات شخصية.

وأضاف: «المهم أن الرسالة وصلت للجميع».

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت في الساعات الماضية داخل الشارع الرياضي المصري، بعدما خرج الإعلامي مدحت شلبي بتصريحات مثيرة للجدل، ألمح فيها إلى أن الخطيب ادّعى المرض لتبرير عدم سفره إلى أمريكا مع بعثة الأهلي خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن السبب الحقيقي يتعلق بأزمة في استخراج التأشيرة.

ولم يتأخر رد جمال جبر على هذه التصريحات، حيث نشر عبر حسابه على «فيسبوك» صورة من تأشيرة الخطيب الصادرة منذ أبريل 2025 والممتدة حتى أبريل 2030، وكتب معلقًا: «كلام مدحت شلبي كذب وينافي الحقيقة.. وهذه تأشيرة سفر محمود الخطيب إلى الولايات المتحدة من أبريل 2025 حتى أبريل 2030».

وأضاف جبر في توضيحه أن عدم مرافقة الخطيب لبعثة الأهلي في المونديال جاء لأسباب صحية بحتة، نافيًا بشكل قاطع ما تردد عن وجود مشكلة في التأشيرة.

المصري اليوم