لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بشرق دارفور تعقد اجتماعا لمناقشة تقارير رؤساء المكاتب المتخصصة

عقدت اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية شرق دارفور اجتماعا موسعا بولاية النيل الأبيض أمس برئاسة الأستاذ التوم حسب الرسول التوم، رئيس الاستنفار والمقاومة الشعبية لولاية شرق دارفور.

وناقش الاجتماع عددا من المحاور والخطط والبرامج التي تهدف إلى مشاركة المقاومة الشعبية والاستنفار في إسناد القوات المسلحة السودانية لتحرير الولاية تحت شعار (الطريق إلى شرق دارفور).

ناقش الاجتماع تقارير لرؤساء المكاتب المتخصصة بالمقاومة الشعبية لتحرير ولاية شرق دارفور، وتم إقرار الخطط والبرامج الاستراتيجية والتكاليف السابقة والحالية لرؤساء المكاتب المتخصصة، وتم توجيه المكاتب إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف العمل لمساندة الفرقة (20) مشاة حامية الضعين حتى تحرير الولاية من أيدي المليشيا المتمردة.