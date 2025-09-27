وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي بنظيره البيلاروسي

التقى السفير محيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بنظيره البيلاروسي السيد ماكسيم ريزانكوف، وذلك يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تم التأكيد في اللقاء على الروابط والعلاقات الأخوية والمتينة التي تربط البلدين، وأهمية تنسيق المواقف بين البلدين على جميع الأصعدة.

من جانبه أكد الوزير البيلاروسي أن بلاده موقفها ثابت وراسخ تجاه المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السودانية، وأكد أن بلاده لن تتدخر جهداً لدعم ومساندة السودان دولياً.