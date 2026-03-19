عمسيب يدافع عن أمجد فريد ويوجه انتقادات حادة لقوى قحت

أثار الناشط عبدالرحمن عمسيب جدلًا واسعًا بعد تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، دافع فيها عن السياسي أمجد فريد، معتبرًا أنه يتمتع بـ “سجل نظيف” على المستوى السياسي.

وأوضح عمسيب أن خصوم فريد داخل معسكر “قحت” لم يقدموا أي ملفات فساد أو ثغرات سياسية بحقه، وهو ما دفعهم – بحسب قوله – إلى التركيز على قضايا شخصية. وأضاف أن ما يتم تداوله من تصريحات وصور لزوجة فريد السابقة يندرج في إطار خلافات زوجية خاصة، ولا ينبغي توظيفه في الصراع السياسي.

وفي سياق متصل، وجه عمسيب انتقادات حادة لقوى “قحت”، مستخدمًا عبارات قاسية، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين اعتبروا حديثه دفاعًا مشروعًا، وآخرين رأوا فيه تجاوزًا للخطاب السياسي.

وتبرز هذه التصريحات الانقسام داخل الساحة السياسية السودانية، حيث تتداخل الخلافات الشخصية مع الصراع السياسي، ما يعكس حالة التوتر المستمرة بين القوى المتنافسة.

الانتباهة